ما علاقتها بتطوير الميدان؟.. بيان عاجل بشأن نقل تماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل إلى البرلمان، لرئيس الوزراء، ووزيري الآثار والسياحة والإسكان، بشأن نقل تماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.

وأوضح "عبدالغني"، أن البيان العاجل بشأن إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش "تماثيل على شكل أبي الهول برأس كبش"، من معبد الكرنك إلى القاهرة للاستخدام في أعمال تطوير ميدان التحرير، وذلك حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار عبدالغني إلى أن أعمال تطوير الميدان تنفذه شركة المقاولون العرب، والتي بدأت منذ فترة في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون وإعداد الصينية بالميدان لنقل المسلة الفرعونية وغيرها من الأعمال، بالتزامن مع نقل الوزارات والحكومة العام القادم إلى العاصمة الإدارية.

وتساءل النائب قائلا: "ما مدى العلاقة بين تطوير ميدان التحرير والحفاظ على الطراز المعماري بنقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟!"، وما هي الدراسات التي تم الاعتماد عليها في نقل تلك الكباش إلى ميدان التحرير؟.

وتابع:"ما هي تكلفة نقل تلك الكباش وتداعيات التغيرات الجوية على تلك التماثيل التي تُعد ثروة مصرية وملك للمصريين كافةً يجب الحفاظ عليها، بل والعمل على الاستفادة منها وليس عرضها في الشوارع؟".

واستكمل:"ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة ووزارة الآثار والسياحة، لنقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟؛ و لماذا لم تحاول الحكومة الاستفادة من فناني مصر التشكيليين في تصميم تماثيل على هذا الشكل بدلاً من تلك التكلفة لعمليات النقل والاكتفاء بنقل المسلة وتزيين الميدان بها؟".

ولفت إلى ضرورة معرفة آراء خبراء التخطيط العمراني في تطوير الميدان وتخطيطه العمراني وطرازه المعماري.