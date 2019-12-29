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بمشروعين جديدين.. عودة قناة TeN للعمل 11 يناير

01:06 م الأحد 29 ديسمبر 2019
بمشروعين جديدين.. عودة قناة TeN للعمل 11 يناير

لوجو قناة TeN

كتب- مصطفى علي:

أعلنت قناة TeN عن عودتها من جديد لاستكمال دورها الإعلامي والوطني وذلك في الحادي عشر من يناير 2020.

وقالت القناة، في بيان، اليوم الأحد: "من هذا المنطلق تجدد القناة العهد والوعد لجموع مشاهديها في مصر والعالم العربي على أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد لتقديم إعلام هادف ومستنير تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا على أرضية وطنية خالصة".

وتابعت القناة: "بهذه المناسبة تعلن القناة إطلاق مهرجان 50 سنة مسرح بالاشتراك مع الفنان محمد صبحي؛ لتقديم عدة عروض مسرحية كوميدية خلال المهرجان؛ وكذلك إطلاق مشروع TeN mojo ؛ وهو أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروعين لاحقا".

قناة Ten عودة قناة TeN مهرجان 50 سنة مسرح محمد صبحي عروض مسرحية كوميدية

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