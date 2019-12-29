5 مليارات جنيه على عامين.. ماذا حققت "التنمية المحلية" في "حياة كريمة"؟

كتب- محمد نصار:

واصلت وزارة التنمية المحلية على مدار العام الجاري العمل على تنفيذ مبادرة حياة كريمة" وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ويستهدف برنامج مبادرة "حياة كريمة" القرى التي تتعدى نسبة الفقر فيها 70%، وتهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

كما تهدف المبادرة إلى تعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية، وإتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر.

المستهدف:

استهدفت وزارة التنمية المحلية إنهاء أعمال التطوير بجميع القرى المستهدفة والبالغة 270 قرية بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه على عامين ماليين.

ما تم إنجازه:

انتهت الوزارة من تحديد القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى والتي تعدت نسبة الفقر بها أكثر من 70% حيث بلغ عددها 270 قرية، كما تم التنسيق مع وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، حيث تم تحديد قرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية.

كما تم رصد اعتمادات مالية إضافية قدرها 2.4 مليار جنيه خلال هذا العام -بخلاف المدرج بالخطة هذا العام وقدره 1.1 مليار جنيه- لتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من هذه القرى وعددها 143 قرية وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، ووصلات مياه وصرف صحي، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.