"شعراوي" يجتمع بـ6 محافظين للإسراع في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

يجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، زيارة إلى محافظة الأقصر لعقد ورشة عمل موسعة على مدار اليوم بحضور كل من

المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم، إن الورشة تستهدف الوقوف على الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الست التي تتضمن حوالي 121 قرية من إجمالي القري الـ143 المستهدفة في المرحلة الأولى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع يستهدف إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها وذلك على أرض الواقع بالقرى المستهدفة.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة"، تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة 4.2 مليار جنيه.

يحضر الورشة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.