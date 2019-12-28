البابا تواضروس يستقبل كاهن الخدمة بإندونيسيا

كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السبت، القس چون إدوارد المسؤول عن خدمة الكنيسة بإندونيسيا، والسيدة جريس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القبطية الأرثوذكسية بإندونيسيا، اللذين أوصلا للبابا تهاني أبناء الكنيسة هناك، بالعام الجديد.

واطمأن البابا بدوره على أبناء الكنيسة في إندونسيا، وشؤون الخدمة هناك.