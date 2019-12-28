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البابا تواضروس يستقبل كاهن الخدمة بإندونيسيا

06:57 م السبت 28 ديسمبر 2019
البابا تواضروس يستقبل كاهن الخدمة بإندونيسيا

البابا تواضروس يستقبل كاهن الخدمة بإندونيسيا

كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السبت، القس چون إدوارد المسؤول عن خدمة الكنيسة بإندونيسيا، والسيدة جريس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القبطية الأرثوذكسية بإندونيسيا، اللذين أوصلا للبابا تهاني أبناء الكنيسة هناك، بالعام الجديد.

واطمأن البابا بدوره على أبناء الكنيسة في إندونسيا، وشؤون الخدمة هناك.

إندونيسيا البابا تواضروس القس چون
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