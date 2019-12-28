11 ألف مدمن.. مستشفى الخانكة تستقبل 40 ألف مريض في 2019

كتب- محمد سامي:

إعداد- محمد نصار:

تستقبل مستشفى الخانكة للصحة النفسية كل عام الآلاف من المواطنين المرضى من مختلف الأنواع سواء الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية أو من يعانون من الإدمان.

وحصل مصراوي على الأعداد الكاملة للمرضى المترددين على المستشفى خلال عام 2019 وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر، والذين يعانون من أنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية.

ووصل عدد حالات المرضى التي استقبلتها مستشفى الخانكة للصحة النفسية خلال عام 2019 وفقًا للإحصائية التي حصل مصراوي على نسخة منها- وفق مصدر خاص- إلى نحو 39 ألفًا و845 حالة ما بين (نفسية - أطفال - ادمان).