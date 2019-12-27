ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مستلزمات طبية

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وتقويم الأسنان.

وصرحت مصادر بمطار القاهرة الدولي بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الشركة الإماراتية رقم 927 القادمة من دبي اشتبه مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من الصين "ترانزيت دبي" نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة والتي وصلت إلى 10 أيام.

وأشارت إلى أنه بسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، فتقرر تفتيشه ذاتيا وتفتيش أمتعته الشخصية فتبين وجود حوالي 10 كجم من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وتقويم وحشو الأسنان مخبأة داخل كيس بلاستيك بين طيات الملابس داخل حقيبته.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 77 لسنة 2019.