تفاصيل أول جولة تفقدية لنائبة وزير السياحة والآثار بمنطقة مصر القديمة (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

أجرت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، الخميس، جولة تفقدية للمكاتب السياحية التابعة لهيئة تنشيط السياحة، ومكاتب تفتيش الآثار بمنطقة مصر القديمة ومجمع الأديان، وتعتبر هي الجولة الأولى لها بعد اختيارها نائبة الوزير في التعديل الوزاري الأخير.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك للتعرف على العاملين بها ودورهم في تنشيط القطاع والاستعدادات التي تقوم بها هذه المكاتب لاستقبال الوفود السياحية التي تأتي لزيارة مصر في هذا التوقيت من العام للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، كما حرصت على زيارة المحلات والبازارات السياحية الموجودة بالمنطقة، كما تأتي الجولة في إطار خطة الوزارة للنهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، والارتقاء بها.

وتحدثت غادة شلبي، خلال الجولة، مع العاملين بهذه المكاتب وخاصة الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السائحين، مشيدة بما لمسته من قدراتهم وكفاءاتهم في هذا المجال والتي يجب الاستفادة منها بصورة أفضل، مؤكدة أهمية تطوير ثقافة التعامل مع السائحين، وتعليم الثقافة السياحية للمواطن المصري بما يساهم في إرضاء السائحين وتكرار زيارتهم لمصر مرات عديدة.

وأشارت شلبي، إلى ضرورة الاستفادة بصورة أفضل من المطويات والمواد الدعائية الأخرى مثل "البروشورات" التي تعدها الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من خلال تزويد المكاتب السياحية التابعة لها ومكاتب تفتيش الآثار لتوزيعها على السائحين والزائرين.

وتتميز منطقة مصر القديمة ومجمع الأديان، باحتوائها على مزارات دينية تاريخية للأديان السماوية الثلاثة؛ حيث تحتوي على جامع عمرو بن العاص، والمتحف القبطي، ومعبد بن عزرا والكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة "التي تعد أحد النقاط الرئيسية بمسار رحلة العائلة المقدسة".