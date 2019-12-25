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بمناسبة الكريسماس.. "اختار وجبتك بنفسك" على رحلة مصر للطيران

03:41 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
بمناسبة الكريسماس.. "اختار وجبتك بنفسك" على رحلة مصر للطيران

اختار وجبتك بنفسك على رحلة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها ستوفر للركاب من أعضاء برنامج "المسافر الدائم الذهبي"، ودرجة رجال الأعمال، ميزة جديدة "اختار وجبتك بنفسك" بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، بحسب بيان، إن الخدمة الجديدة التي توفرها الشركة بمناسبة العام الجديد، هي إمكانية اختيار وجباتهم التى يرغبون في تناولها في استراحات الشركة بمطار القاهرة الدولي، ومن يرغب من الركاب الاستفادة من هذه الخدمة إرسال بريد إلكتروني قبل موعد رحلته بـ 48 ساعة.

الرحلات الجوية مصر للطيران الكريسماس

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