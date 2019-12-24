اليوم.. مدبولي يجتمع مع مسؤلي الهيئة العامة للاستثمار
11:09 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كتب- محمد غايات:
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع مسؤلي الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الثلاثاء، ويعد ذلك الاجتماع الأول لأعضاء الهيئة مع رئيس الوزراء بعد أن توليه الإشراف على الهيئة.
ومن المقرر، أن يناقش الاجتماع مشروعات الهيئة في الفترات القادمة ورؤيتها في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصادى المصري.
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