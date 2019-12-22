جدل في "صناعة البرلمان" بسبب أسعار الغاز.. وفرج عامر: "بقينا ملطشة"

كتب- أحمد علي:

شهدت لجنة صناعة البرلمان، اليوم الأحد، مشادات بين ممثلي صناعة العبوات الزجاجية، وأعضاء اللجنة من جهة، وممثلي وزارتي المالية والبترول من جهة أخرى، حول أسعار بيع الغاز للمصانع.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة فرج عامر، ببيع الغاز للمصانع بالأسعار العالمية، التي تتراوح بين 2 إلى 3 دولار، بينما تبيع الدولة الغاز إلى المصانع بسعر 5 دولارات.

وقال رئيس اللجنة، إن وزارة البترول أبدت استعدادها لبيع الغاز بسعر التكلفة للمصانع، لكن وزارة المالية رفضت بحجة توفير موارد للدولة، مضيفًا أنه أمر غير مفهوم، لأن الصناعة تحقق عائد أكبر.

وتباع عامر: "إحنا كصناع بقينا ملطشة، وهناك 16 جهة رقابية وقضايا الغش التجاري والحبس والغرامات تطارد الصناع والغرامات على بعض المصانع أكبر من أرباحها، لأن البعض يرى الصناعة فريسة".

ومن ناحيته، هاجم محمد السلاب وكيل اللجنة، الحكومة لعدم استجابتها لمطالب الصناع للتدخل، وإنقاذ عدد من الصناعات بتخفيض أسعار الغاز، خاصة أنه يباع في مصر بأعلى من السعر العالمي.

وقال السلاب خلال الاجتماع: "الناس طلعت القمر، وإحنا لسة بنبحث إزاي نركب الحمار".