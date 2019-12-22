مجاهد وحجازي وضاهر.. 3 نواب لوزير التعليم في التعديل الوزاري

كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود ثلاثة نواب لوزير التربية والتعليم.

وقال شوقي، إن نواب الوزير الـ3 هم، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير، للتعليم العام وشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي. بحسب ما قاله الوزير على أحد (جروبات) الوزارة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تعيين مجموعة من نواب الوزراء، وهم: غادة نبيل، نائب وزير الاتصالات، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأيمن عاشور، نائبا لوزير التعليم العالي، ورضا حجازي، نائبا لوزير التربية والتعليم.

كما وافق مجلس النواب، على تعيين أحمد طاهر، نائبًا لوزير التربية والتعليم أيضا، وعلاء الدين عبدالحكيم، نائبًا لوزير البترول، والمهندس مصطفى الصياد، نائبًا لوزير الزراعة، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورأفت عبدالعزيز هندي، نائبًا لوزير الاتصالات، وغادة شلبي، نائبًا لوزير السياحة الآثار.​