مصادر حكومية: عرض أسماء الوزراء الجدد على البرلمان مساء اليوم

كتب- محمد غايات:

قالت مصادر حكومية، إنه سيتم عرض أسماء المرشحين للحقائب الوزارية في التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على البرلمان اليوم.

وتوقعت المصادر، أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم.

وأضافت المصادر، أنه سيتم دمج بعض الوزراء كما سيتم تعيين مجموعة من الشباب كنواب لعدد من الوزراء.

وأشارت المصادر إلى بقاء وزراء الصحة والدفاع والتربية والتعليم في مناصبهم.

وأشارت المصادر، إلى أن اللواء عماد صيام، مساعدا وزير الداخلية لقطاع الأمن لوزارة التنمية المحلية.

وقالت المصادر، إن وزارة العدل مرشح لها المستشار عمر مروان، والسيد قصير لوزارة الزراعة، بدلا من عز الدين أبوستيت ونيفين جامع وزيرة للصناعة، بدلا من المهندس عمرو نصار، وعلاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا للشؤون البرلمان بدل عمر مروان، وأسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام.​