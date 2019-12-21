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حدث في 8 ساعات| اجتماعان للسيسي.. وخريطة إجازات 2020

09:07 م السبت 21 ديسمبر 2019
حدث في 8 ساعات| اجتماعان للسيسي.. وخريطة إجازات 2020

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وإعلان وزرارة الزراعة سيطرتها على إنفلونزا الطيور.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

السيسي إنفلونزا الطيور مصطفى مدبولي محمد شاكر مجلس الوزراء الهيئة العامة للأرصاد

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