إحباط تهريب مخدرات ومكملات غذائية في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش والماريجوانا، مع راكب قادم من باريس، أخفاها داخل علب مكملات غذائية لتضليل رجال الجمارك، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة باريس، اشتبه محمود عبدالرازق النجار مأمور اللجنة الجمركية في أحد الركاب، وكلّف أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم المشرف على صالة الوصول، محمد صلاح كامل، مأمور الملوك لتفتيش حقائب الراكب على جهاز الكشف بالآشعة، ولاحظ وجود مطحنة خاصة بالمخدرات، وفتش مصطفى عبدالفضيل مأمور الجمرك حقائب الراكب، وضبط كميات من مخدر الماريجوانا داخل عبوة مكملات غذائية، وكمية من مخدر الحشيش و4 مطاحن و3 عبوات ورق بفرة.

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي، ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح محمد المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.​