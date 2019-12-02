بحضور مايا مرسي.. "قومي المرأة" ينظم مؤتمر "الإعلام المهني حصن الوطن"

كتبت- نور العمروسي:

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، مؤتمر "المرأة والإعلام المهنى حصن الوطن" التي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس ومقررة اللجنة.

حضر المؤتمر كل من: سهام جبريل، ونسرين البغدادى عضوات المجلس، الإعلامي النائب مصطفى بكري، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ونشأت الديهي رئيس قناة تن، ومنى نشأت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأعضاء وعضوات لجنة الإعلام ، وطلبة وطالبات كلية الآداب قسم الاعلام جامعة عين شمس.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الإعلام المهني هو الكلمة الصادقة وحصن الوطن مقدمة التحية والتقدير لكل الاعلاميات والإعلاميين الصادقين الذين قدموا الرسالة الصادقة الصحيحة ، وساندوا الوطن فى الوقت الحرج.

كما أوضحت أن حملة "بلدي أمانة"، التي أطلقها المجلس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين استهدفت طرق أبواب 4 ملايين و300 ألف سيدة لمعرفة رأيهن وشكواهن وتوعيتهن بخطورة الشائعات.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسي، التحية والتقدير للشعب المصري العظيم الذى ضرب المثل وتصدى لكل الشائعات و كان اكبر حصن للوطن.

كما أوضحت الدكتورة سوزان القلينى على أن المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مضيفة أن المؤتمر يساهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق محور الحماية في إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

كما أشارت القليني، إلى أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على رفع الوعي بأهمية تمكين المرأة والحد من العنف وجميع صور التمييز ضدها وكذلك دور الرجال والشباب في الحد من العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وصورة، كما أكدت الدكتورة سوزان، أن للإعلان المهني دور كبير في مساندة المرأة و إعطاء حقوقها.