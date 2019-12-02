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شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب آل سعود

06:38 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب آل سعود

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أحمد الطيب الأزهر الشريف متعب آل سعود محمد بن سلمان سلمان بن عبدالعزيز

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