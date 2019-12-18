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السفير الفرنسي: 5 مليارات يورو استثماراتنا الحالية في مصر

04:26 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
السفير الفرنسي: 5 مليارات يورو استثماراتنا الحالية في مصر

ستيفان رومانيه السفير الفرنسي

كتب - محمد عبيد:

قال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان رومانيه، إن مصر هي المكان الأنسب والأمثل في الوقت الحالي للاستثمار، فالنمو عاد مرة آخرى وأصبحت الفرص الاستثمارية والامكانيات موجودة للاستثمار الشركات.

وأضاف "رومانيه"، خلال حفل اطلاق تشغيل طائرة A350 للخطوط الجوية الفرنسية على رحلاتها بين القاهرة وفرنسا اليوم الأربعاء، أن مصر تعد البوابة التي تتيح للجميع القيام بالأعمال في المنطقة، مؤكدًا أن الأولوية لدينا خلال الفترة القادمة هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأعلن السفير الفرنسي بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وفرنسا وصل إلى 2 مليار يورو، وهناك 5 مليارات يورو استثمارات حالية في مصر.

ستيفان رومانيه الاستثمار فرنسا الخطوط الجوية

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