وزير الآثار يلتقي رئيس الجمعية الدولية لعلماء المصريات

كتب - محمد عاطف:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأربعاء بمكتبه بالوزارة، رئيس الجمعية الدولية لعلماء المصريات الدكتوره ڤيلكا ويندرش، والتي حرصت علي هذا اللقاء بعد توليها مهام منصبها كرئيس للجمعية؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والجمعية.

وخلال اللقاء أعربت "ويندرش" عن إعجابها بتنظيم الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات والذي استضافته مصر في الفترة من ٣ الي ٨ نوفمبر الماضي، واصفة إياه بالتنظيم الناجح.

وأشارت إلى السياسات التي سوف تنتهجها الجمعية خلال فترة توليها مهام منصبها كرئيس لها من أجل تفعيل دورها بشكل أعظم لخدمة علم وعلماء المصريات والمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية الخاصة بالحضارة المصرية العريقة.

واستهل وزير الآثار حديثه بالترحيب برئيس الجمعية، معربًا عن استعداد وزارة الآثار التام لدعم كافة أوجه التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجمعية.

كما تم الاتفاق علي وضع خارطة طريق خلال الفترة القادمة لتوفير الخبرات اللازمة في المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة للمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وتدريب العاملين بها، خاصة في ظل الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير وسياسة وزارة الآثار في تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الاثرية لتنشيط حركة السياحة الثقافية.