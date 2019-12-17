"معندناش وقت نضيعه".. أبرز 50 رسالة للسيسي في منتدى الشباب

كتب– يوسف عفيفي:

تختتم فعاليات "منتدى شباب العالم"، اليوم الثلاثاء، في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، والتي عقدت خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

وناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ويرصد (مصراوي) أبرز 50 رسالة للسيسي خلال الـ 3 أيام الأولى للمنتدى كالتالي:

1- نتمنى أن يكون المنتدى منصة نبعث من خلالها للعالم رسالة محبة وسلام.

2ـ نؤكد عزمنا التوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار.

3 - نجتمع لاستكمال حلم الشباب المصري الذي بدأ منذ عامين.. حلم بُني على يقين أننا خلقنا لنتكامل وخلقنا شعوبًا وقبائل لنتعارف".

5- الإرهاب صناعة شيطانية، تستخدم أدواتها في الإنسان وتقدمه.

6- "أي جريمة الساتر بتاعها الإرهاب وهو غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها".

7ـ "تم استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف سياسية".

8- لا بد من موقف حاسم تجاه الدول التي تدعم الإرهاب.

9- "كنا عارفين إن الإرهاب جاي يوقف التنمية في مصر".

10-"كتير من المثقفين والإعلاميين كانوا يقولوا خلصوا الإرهاب وبعدين نتكلم في التنمية.. قولنا لا".

11- "حتى لو كانت ظروفنا الاقتصادية صعبة عملنا في التنمية بنفس مستوى قتال الإرهاب".

12- "الإرهاب في مصر بدأ في الخمسينيات ولكنه مؤثر الآن".

12- "إحنا دولة مش غنية أو صناعية كبيرة، دولة مواردنا محدودة".

13- "محدش كان يتصور إن العمل الإرهابي في مصر وراءه مطالب، لكن السياسيين وأجهزة المخابرات بتفهم الرسالة وتقدرها".

14- "المنتدى فرصة تسمعوا بشكل متنوع من شخصيات مختلفة لموضوع واحد".

15- "لا يمكن نقبل أن نستخدم الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية، ومش بقول الكلام ده علشان أسوق لمصر".

16- "لا نتآمر أبدًا على من اختلف معنا".

17- "إحنا مصرين على حل مسائلنا كلها حتى مع من نختلف معهم بالحوار والتفاوض والصبر".

18- "بطالب بوضع برنامج قاري أو مشروعات قارية لبنية أساسية داخل القارة الأفريقية تتكلف 200 مليار دولار".

19- "الهجرة بكل صورها مش هقول حلولها بعصاية سحرية".

20- "الجيوش الوطنية هي المسئولة عن الاستقرار والأمن داخل بلادها".

21- "الدولة الوحيدة اللي نجت من المصير الصعب ده هي مصر لأن جيشها كده جواه مسلم ومسيحي زي بعض".

22- "أمننا القومي يُمس بشكل مباشر من الموقف في ليبيا".

23- "حديثنا عن الدولة الوطنية ليس انحيازًا لنظام".

24- "عودة الدولة الوطنية أمر ضروري جدًا و ليس انحيازًا لنظام".

25- "قاعدين تتكلموا على إن في لاجئين في مصر، إحنا بنقول عليهم ضيوف مش لاجئين".

26- "منعنا من سبتمبر 2016 خروج مركب هجرة غير شرعية واحدة عبر مصر".

27- "هخلي مساحة الكلام عريضة شوية، مصر استطاعت، ده لما استعادت حالة الاستقرار التي فقدت منذ 2011".

28- "إرادة الدولة وقدرتها تمت من سبتمبر 2016، وأصبح لديها قدرة لضبط حدودها".

29- "لا نتحمل أمام أنفسنا والتاريخ والإنسانية أننا تسببنا في قتلهم".

30- "التناول الإعلامي حتى تجاه قضايا المهاجرين بيبقى في محاذير علشان منعملش مشكلة".

31- "لو استعادت سوريا استقرارها بسرعة ملايين السوريين سيعودون بشكل أو بآخر".

32- "ما حدث خلال العشر سنوات الماضية، أوجد حالة من عدم التوازن الأمني في إقليم الشرق الأوسط".

33- "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة".

34- "مصر بحاجة إلى إدخال العلوم الحديثة في مختلف جامعاتها".

35- "محتاجين ندخل كل العلوم الحديثة زي الذكاء الاصطناعي في الجامعات الموجودة في مصر".

36- "بوعد المصريين والدول الأفريقية التي ترغب في التواجد معنا، سنفتتح جيلًا جديدًا من الجامعات خلال العام الدراسي المقبل".

37- لابد من تسخير العلم والتقدم التكنولوجي لخدمة مصالح الأمن القومي للدول والمجتمعات.

38- "العلماء عقول باهرة بتعمل اختراعات بس السياسيين يستخدموها لصالح الأمن القومي ولصالحهم".

39- "لابد أن نكون مستعدين للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه لأن المنتج النهائي سيخضع دائمًا لتقييم القيادة السياسية".

40- "القوانين والقيم والمبادئ هتبقى دائمًا خاضعة لمصالح الأمن القومي والقيادة السياسية العليا".

41- شبكات التواصل الاجتماعي تُستخدم من أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف.

42- "باعتبر إن إنسانيتي أكبر من وظيفتي".

43- لا بد من وضع ضوابط للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو للإرهاب من خلال طرح الأفكار المتطرفة أو تجنيد الشباب البرئ وتحويله إلى قتلة ومخربين.

44- "ما زالت شبكة التواصل الاجتماعي تستخدم بواسطة العناصر الإهاربية؛ لتحويل حياة دول إلى خراب ودمار".

45 - "هناك أجهزة مخابرات تستخدم مواقع التواصل لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف".

46- "لابد لمصر والدول المشابهة لها الانتباه إلى التقدم التكنولوجي العالمي الذي يحدث في دول محيطة بدلًا من التناحر واستنزاف الوقت والمقدرات".

47- "معندناش وقت نضيعه في تناحر وضياع مزيد من الفرص".

48- "بأقول للإعلاميين والمفكرين والمثقفين والناشطين شوفوا الدنيا بتعمل إيه وبتتحرك إزاي وإحنا في بلادنا ممكن نضيع وقتنا في إيه وجهدنا ومواردنا وبلادنا في إيه".

49- "إحنا هنا في مصر بنبذل جهد كبير جدًا في ملف التحول الرقمي ودعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

50- مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم فرصة لاستدعاء موضوعات جامعة للكل.