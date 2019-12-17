بالدرجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الأربعاء 18 ديسمبر- صور

"لا مثيل لها".. ملكات جمال القارات يتحدثن عن مصر وشرم الشيخ- صور

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة على مختلف أنحاء البلاد، خلال أيام الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، والأربعاء 18 ديسمبر 2019.

وتوقع الخبراء، أن يسود الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة جهة الشرق، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

- السواحل الشمالية الغربية 22 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

- الوجه البحري والقاهرة 22 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 14

- شمال الصعيد 22 10

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 12

طقس الأربعاء

يسود الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدله تنشط على جنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

- السواحل الشمالية الغربية 22 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

- الوجه البحري والقاهرة 21 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 14

- شمال الصعيد 22 10

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12​

- "أمطار وشبورة".. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ جنوبًا نهارًا بارد ليلاً، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً علي شمال البلاد.

- انحسار فرص سقوط الأمطار.. بيان حالة الطقس حتى الأربعاء 18 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة على مختلف أنحاء البلاد، خلال أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.