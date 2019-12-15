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"الأوقاف": فرصة للطلاب الأفارقة بمصر للمشاركة بالمسابقة العالمية للقرآن

07:06 م الأحد 15 ديسمبر 2019
"الأوقاف": فرصة للطلاب الأفارقة بمصر للمشاركة بالمسابقة العالمية للقرآن

القرآن الكريم

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف إتاحة الفرصة للطلاب الأفارقة الدارسين بمصر من حفظة القرآن الكريم كاملاً؛ للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين للوزارة، وذلك في إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية، وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وطالبت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- الراغبين في المشاركة سرعة تسجيل أسمائهم على الرابط المخصص لذلك على موقع الوزارة الإلكتروني خلال أسبوع، على أن يُحضر لاحقًا موافقة من الجهة التي يدرس بها أو من سفارة بلده على الاشتراك في المسابقة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الجديدة بإجمالي جوائز تتجاوز مليون جنيه، خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020.

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القرآن الكريم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن

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