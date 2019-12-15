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السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية

11:33 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإهاب صناعة شيطانية، تستخدم أدواتها في الإنسان وتقدمه.

وأضاف السيسي خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد: "أي جريمة الساتر بتاعها هو الإرهاب وهو غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها".

وأوضح: "تم استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف سياسية".

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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السيسي الإرهاب منتدى شباب العالم شرم الشيخ

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