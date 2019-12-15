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الطب البيطري بالجيزة يكشف حقيقة فيديو العثور على تمساح بأكتوبر

12:19 ص الأحد 15 ديسمبر 2019
الطب البيطري بالجيزة يكشف حقيقة فيديو العثور على تمساح بأكتوبر

تمساح

كتب - محمد نصار:
قال الدكتور أشرف إسماعيل توفيق، وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة، إن المديرية لم تُخطر بالعثور على تمساح بالطريق العام بمدينة 6 أكتوبر على الإطلاق.

وأضاف إسماعيل في تصريحات لمصراوي: "ما يتردد عن الحصول على تمساح بأكتوبر غير صحيح، ولم تنتقل أي وحدات من الطب البيطري إلى هناك".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عبر "فيسبوك" زاعمين أنه تمساح تم العثور عليه في أكتوبر.

الطب البيطري ظهور تمساح مدينة أكتوبر

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