أحمد حلمي لضيوف منتدى شباب العالم: "رغم اختلافنا تجمعنا الإنسانية"

كتب- محمد نصار:

قال الفنان أحمد حلمي، إنه ليس من المهم لضيوف منتدى شباب العالم أن يعرفوا اسمه: "حسيت مش مهم أقول اسمي، بس ممكن أقول جنسيتي، أنا جنسيتي إيه.. حسيت بردوا إن مش هيفرق أقول اسمي أو جنسيتي في معنى الكلام ده".

وأضاف حلمي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: "لو حبيت أقول جملة زي أنا إنسان، لو قولتها وأنا إبراهيم أو جورج، هل هتفرق لو قالها راجل أو ست، أنا شايف إنها هتفرق وتحلو، أنا نصير الستات".

وتابع حلمي: "الجملة هتفضل بنفس معناها أيًا كان مين اللي قالها، رغم اختلافنا كبشر ربنا جمعنا على حاجة اسمها الإنسانية، اللي جوا كل إنسان، اللي بتخليك تتقبل الآخر وتحبه وتفمهم وتسمعه، مهما كام مختلف عنك، واعتقد مش من الإنسانية نحول حلاوة وعظمة ونعمة الاختلاف لخلاف".

وأكد: "اللي خلق اختلافنا في اسمائنا وجنسياتنا وأرضنا وألواننا وعاداتنا، خلق جوانا حاجة مشتركة مفيش فيها خلاف ولا اختلاف، كلنا متجمعين مع بعض علشان هدف واحد تحت شعار واحد، اللي جمعنا إنسانيتنا، مش مهم اسمك أو لونك أو جيت منين، ليك شكل عني بيختلف، ليك دين وليا دين نقدر نعيش مع بعض دي حقيقة مؤكدة، التاريخ بيقول كده".

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبدأ جلسات المنتدى صباح غدِ الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.