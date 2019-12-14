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صورة تذكارية للسيسي مع ضيوف منتدى شباب العالم

07:50 م السبت 14 ديسمبر 2019
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كتب - محمود مصطفى:

التقطت صور تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وحرص الرئيس السيسي على استقبال القادة المشاركين في المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، لمدة أربعة بمدينة شرم الشيخ.

السيسي منتدى شباب العالم محمود عباس فلسطين شرم الشيخ

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