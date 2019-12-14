ورشة عمل بمنتدى شباب العالم تشيد بالتجربة الناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية

شرم الشيخ- أ ش أ:

أشادت ورشة عمل "رؤية شبابية للتعامل مع التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" بالتجربة المصرية الناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك فى ثاني أيام فعاليات الورش التحضيرية من النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين والشباب من مختلف الجنسيات.

وقال الدكتور خالد حنفي، الباحث والخبير في الشئون الأفريقية ومدير الورشة التى انطلقت صباح اليوم السبت إن الأمن يبدأ من الفرد، ولا يقتصر على مفهوم توفير الحماية للإنسان بل يمتد لتمكينه من الأدوات اللازمة للحصول على حقوقه ، موضحا العلاقة بين مفهوم الأمن القومي وعلاقته بالأمن الإقليمي والعالمي.

وتناولت الورشة تعريفات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمسببات الرئيسية لهما، والتي جاء أبرزها في رغبة الحصول على منافع ضخمة بطريقة غير مشروعة تشمل تجارة الأسلحة والمخدرات في حالة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التأشيرة، والنزاعات الداخلية في بعض البلدان في حالة الهجرة غير الشرعية.

وسلطت الضوء على الأطر الفاعلة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التكامل بين الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، وفى ذات السياق تم الإشادة بالتجربة المصرية الناجحة في مواجهة هذه الظواهر من خلال استحداث أدوات جديدة تشمل التوعية الإعلامية والمؤتمرات الشبابية، وتوفير فرص عمل للشباب بهدف تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية.

واستعرضت الورشة تمكين المرأة باعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع قادرا على تربية أجيال سوية لا تميل للتطرف، مع التركيز على أهمية دور المرأة في ظل قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة السياسية الفعالة في مجال ريادة الأعمال.

وفى هذا الصدد، تم استعراض تجربة مصر في الاهتمام بالمرأة ودورها المجتمعي المميز، إلى جانب استعراض تجربة برامج تكافل وكرامة،

والتأمين الصحي الشامل، القضاء على التحرش والختان والزواج المبكر، وتأهيل المرأة ودمجها مجتمعيًا.​