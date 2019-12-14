"رياح مُحملة بالأتربة".. الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بشأن طقس السبت

كتب- أسامة علي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه طقس غدًا السبت يشهد نشاطًا شديدًا للرياح المثيرة للأتربة والرمال.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن الرياح التي تنشط بالأماكن المكشوفة بالمحافظات لا تصل إلى حد العاصفة لكنها ستزيد الإحساس بالبرد طوال اليوم.

وحذر مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية من التعرض المباشرة للأتربة.

كما نصح شاهين، بارتداء الملابس الشتوية، لانخفاض درجات الحرارة، والقيادة بهدوء على الطرق نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية الناتجه عن الرياح، خاصة على الطرق الصحروية، إضافة إلى ارتداء الكمامات بالأماكن المكشوفة.

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