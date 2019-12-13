​ محافظ الجيزة يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في عدة مجالات

الجيزة - أ ش أ

بحث محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الجمعة ، مع نائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية "وي جوينج" والمستشار الثقافي الصيني بمصر "شي يوه وين" والوفد الصيني المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، وذلك في إطار توطيد العلاقات ومد خطوط التواصل بين البلدين.

وأكد محافظ الجيزة على العلاقات الوثيقة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي چين بينج، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة.

وأشار راشد إلى حرص الدولة على تطبيق التجربة الصينية فى تحقيق معدل نمو سريع خلال المرحلة المقبلة حيث تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة والذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 5,7 % .. مؤكدا أهمية السعي خلال الفترة المقبلة على توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين محافظة الجيزة وإقليم هونان وخاصة في المجالات السياحية والبيئية والثقافية والتنموية.

وأهدى محافظ الجيزة درع المحافظة لنائبة محافظ مقاطعة هونان الصينية كهدية تذكارية ، كما تم تنظيم برنامج سياحى للوفد الصينى لزيارة عدد من المزارات السياحية بمرافقة ممثلين من محافظة الجيزة وهيئة تنشيط السياحة.

من جانبها، قدمت نائب محافظ مقاطعة هونان الصينية دعوة لمحافظ الجيزة لحضور المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الإفريقي الذي سيُقام في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والقارة السمراء..مشيرة الى إقامة معرض صغير للترويج السياحي بمصر .. معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية بين محافظة الجيزة وإقليم هونان.