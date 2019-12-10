بينها مليون جنيه وديعة.. 5 حالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب (فيديوجرافيك)

كتب - محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

وحدد مشروع القانون عدة شروط لمنح الجنسية للأجانب، ومنها الاستثمار والإيداع وشراء عقارات، ويستعرضها مصراوي في الفيديوجرافيك التالي: