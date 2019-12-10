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"القرار غلط".. مرتضى يعلق على أزمة موظفة الثقافة المنتقبة

08:11 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
"القرار غلط".. مرتضى يعلق على أزمة موظفة الثقافة المنتقبة

مرتضى منصور

كتب - أحمد علي:

علق النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، على واقعة استبعاد الموظفة المنتقبة بقصر ثقافة كفر الدوار بالبحيرة.

وقال مرتضى إنه "لا يوجد أحد ضد النقاب أو ضد المحجبات، ولكن المشكلة أن اختيار منتقبة في هذا المكان كان خطأ ومعالجة الأمر جاء بشكل خاطئ أيضًا"، مضيفًا: "مينفعش نخلي واحد بشورت وفانلة يروح يشتغل في وزارة الصحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الموجهة لوزيرة الثقافة، حول تدنى مستوى دور مراكز الثقافة فى نشر الثقافة بين المواطنين.

كانت وزارة الثقافة استبعدت الفنانة التشكيلية منى القماح من منصبها، كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بعد الجدل بشأنها ارتدائها النقاب.

وعقبت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، على حديث مرتضى منصور بإحالة الحديث لمساعدها، أحمد عواد، للتعقيب على ملف منتقبة قصر كفر الدوار.

قال "عواد" إن هذا الأمر من البداية تم بمخالفة القانون، حيث أنه تم تكليفها بتسيير الأعمال بصفة مؤقتة لحين اتخاذ إجراءات التعيين، وتم تصويب الأمر من خلال الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم وضعها في هذا المكان تم تصحيح الأمر.

مرتضى منصور مجلس النواب البحيرة وزارة الصحة

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