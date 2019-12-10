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رئيس "النواب": تشكيل وفد للوقوف على احتياجات القناطر الخيرية

06:48 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
رئيس "النواب": تشكيل وفد للوقوف على احتياجات القناطر الخيرية

الدكتور علي عبدالعال

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم تشكيل وفد من لجنتي الإدارة المحلية والسياحة، لزيارة مدينة (القناطر الخيرية) بمحافظة القليوبية، للوقوف على احتياجات المدينة.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على بيان عاجل قدمه النائب حاتم عبد الحميد عن دائرة القناطر الخيرية بشأن نقص الخدمات في المدينة.

وقال عبد الحميد إن مدينة (القناطر الخيرية) بحاجة إلى تشكيل وفد من لجنتي الإدارة المحلية والسياحة لبحث احتياجات المدينة وسبل تطويرها لإعادة إحيائها كمدينة سياحية مهمة.

علي عبدالعال القناطر الخيرية مجلس النواب

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