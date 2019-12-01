حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح "CAIRO ICT".. والأرصاد تعلن طقس الاثنين
كتب- أحمد مسعد:
شهدت البلاد في الـ8 ساعات الأخير، من اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، بالإضافة إلى إعلان الأرصاد طقس الاثنين.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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