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حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح "CAIRO ICT".. والأرصاد تعلن طقس الاثنين

05:49 م الأحد 01 ديسمبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح "CAIRO ICT".. والأرصاد تعلن طقس الاثنين

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت البلاد في الـ8 ساعات الأخير، من اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، بالإضافة إلى إعلان الأرصاد طقس الاثنين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..

الرئيس السيسي جدول الامتحانات رضا حجازي الطقس معرض Cairo ICT مفتي الجمهورية

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