وزير الخارجية اليوناني يغادر القاهرة عقب لقاء سامح شكري

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأحد، نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني، بعد زيارة للبلاد التقي خلالها نظيره سامح شكري، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية البلدين لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى مجالات التعاون بين مصر واليونان.

أنهت سلطات المطار إجراءات وزير الخارجية اليوناني من الصالة الحكومية بالمطار، غادر القاهرة على طائرة خاصة.

أكدت الخارجية اليونانية في بيان صحفي، أن القمة التي تستضيفها القاهرة، تركز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ضوء التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق.

وكان سامح شكري قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس الأول مع وزيري خارجية اليونان وقبرص للتشاور، واتفق الوزراء الثلاثة على عدم وجود أي أثر قانوني وعدم الاعتداد بالمذكرة التي وقعها اردوغان والسراج، لكونها تتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط.​