الأزهر: بدء تسكين الطلاب المقبولين من المستجدين في المدينة الجامعية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، بدء التسكين في المدن الجامعية اعتبارا من اليوم بنين وبنات للمقبولين من الطلاب المستجدين الذين انطبقت عليهم الشروط للسكن.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها الأحد، أنه تم الإعلان عن أسماء المقبولين للتسكين بالمدن الجامعة، بالإدارة المركزية للمدن بمقر الجامعة بمدينة نصر.​