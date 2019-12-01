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الأزهر: بدء تسكين الطلاب المقبولين من المستجدين في المدينة الجامعية

11:36 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
الأزهر: بدء تسكين الطلاب المقبولين من المستجدين في المدينة الجامعية

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، بدء التسكين في المدن الجامعية اعتبارا من اليوم بنين وبنات للمقبولين من الطلاب المستجدين الذين انطبقت عليهم الشروط للسكن.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان لها الأحد، أنه تم الإعلان عن أسماء المقبولين للتسكين بالمدن الجامعة، بالإدارة المركزية للمدن بمقر الجامعة بمدينة نصر.​

جامعة الأزهر المدينة الجامعية مدينة نصر الطلاب المغتربين

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