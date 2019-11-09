قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

كتب- محمد سامي:

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للأمة المصرية والعربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد المصطفى رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".​