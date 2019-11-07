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    وزير الأوقاف: بدء التحضير لمؤتمر الشأن العام بشراكة وطنية واسعة

    08:11 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    وزير الأوقاف: بدء التحضير لمؤتمر الشأن العام بشراكة وطنية واسعة

    الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة ستبدأ على الفور، وبالتنسيق مع الأزهر الشريف، في التحضير لمؤتمر الشأن العام ومقومات الحديث فيه والتعامل معه بشراكة وطنية واسعة دعويا وإفتائيا وسياسيًا واجتماعيًا وإعلاميًا؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال الأوقاف اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف.

    وأشار وزير الأوقاف- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أهمية إطلاع من يتصدى للحديث في الشأن العام على كافة الملابسات المجتمعية والوطنية والدولية المتصلة بأي قضية يتم إصدار فتوى بشأنها؛ تجنبا لإصدار أي أراء أو فتاوى فردية متسرعة في الشأن العام تصطدم بالواقع أو القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

    وشدد الوزير على استمرار سياسة الوزارة في خطط التجديد في الفكر والشأن العام، وقال: "إننا كأمة إسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية على الأفكار الجامدة والمتطرفة، وعلى المتاجرة بالدين، ولابد من مواجهة التفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب؛ لتصحيح وتصويب الخطاب الديني".

    محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الأزهر الشريف السيسي المولد النبوي

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