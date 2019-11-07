"مش هنسى الشر وأهله".. 10 رسائل من السيسي باحتفال المولد النبوي

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور عدد من الوزراء ورجال الدين.

ووجه السيسي خلال كلمته بالاحتفالية عددًا من الرسائل للشعب المصري ورجال الدين، تضمنت الأوضاع الدينية ومواجهة جماعات الإرهاب والعنف وكواليس جديدة عن الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014:

- "الناس اللي تعرفني تعرف إن عمري ما كدبت وإحنا زاهدين في (الحكم)".

- لدي إرادة قوية لا تلين في محاربة الجماعات الإرهابية في البلاد.

- الله عز وجل، يكافئ المجتهدين الذين يسعون للخير والسلام وتعمير الحياة ويعملون علي تخفيف آلام الناس وتحسين الواقع الذي يعيشون فيه.

- الجماعات الإرهابية تقوم بتدريب وتعليم وتكليف الأشخاص بالقيام بالأعمال الإرهابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

"نعقد ندوة لمدة أسبوع أو أكثر وفقًا لما يتطلبه الأمر، ونبدأ نقاشًا في الشأن العام من المنظور الديني أو الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي"

- نحارب الإرهاب لأجل الدين؛ لأنه كان له تأثير سلبي كبير جدًا على فكر الأجيال والاعتقاد في الله.

- الشعب المصري في نضال مستمر لمواجهة الإرهاب والتحديات التي تواجه الدولة.

- الحكاية مش حكاية رئيس ونظام، هذه قضية بناء أمة والدفاع عنها وحمايتها والجري بأقصى ما يمكن علشان تتحط في المكان اللي ربنا يقدرنا عليه.

- "مش هنسى الشر وأهله، ده من سنين طويلة فاتت".

- "اتحايلت على الرئيس عدلي منصور شهورًا إنه يترشح وأنا في مكاني زي ما أنا (وزير دفاع) لكنه رفض".



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