سر طلب رفضه عدلي منصور.. السيسي يشهد احتفالية المولد النبوي (تغطية خاصة)

كتب- محمد نصار ومحمد سامي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الدين.

تناولت الاحتفالية الحديث عن خطة وزارة الأوقاف لتطوير فهم الدين وفقًا لمتطلبات العصر الحالي، ونشر قيم التسامح وتصحيح صورة الإسلام المغلوطة في مختلف دول العالم، فضلًا عن حديث السيسي على مواجهة الإرهاب وعلاقته بالدين.

وقال الرئيس السيسي إن الاحتفال اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، الواجب تعلمها واستيعابها وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره.

كما كشف الرئيس السيسي عن محاولته إقناع الرئيس السابق عدلي منصور بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014.

لمتابعة التغطية الخاصة لاحتفالية المولد النبوي الشريف:

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