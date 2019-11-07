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    السيسي يكرم عددًا من النماذج المشرفة باحتفال المولد النبوي

    12:02 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    السيسي يكرم عددًا من النماذج المشرفة باحتفال المولد النبوي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - محمد نصار:

    كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة من داخل مصر وخارجها ممن أثروا الفكر الإسلامي في مجال العمل الدعوي.

    جاء ذلك خلال الاحتفال بذكري المولد النبوي، اليوم الخميس، بمركز المنارة بالقاهرة.

    وشملت قائمة المكرمين: سيد إبراهيم أحمد شاهين، وكيل الأوقاف للشئون المالية والإدارية سابقا، بمنحه وسام الاستحقاق، يسري محمود عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، محمد رحيم إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ، مصطفى عبدالسلام محمد محمد، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، محمد مصطفى عبدالفضيل سالم، إمام وخطيب المسجد الكبير بملوي بالمنيا، يمنى محمد أبو النصر، واعظة متطوعة.

    ومن خارج مصر: الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من دولة تشاد.

    السيسي المولد النبوي ذكرى المولد النبوي مركز المنارة

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