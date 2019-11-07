السيسي يشاهد فيلم "خوارج العصر" باحتفال المولد النبوي

كتب محمد عاطف:

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيلياً بعنوان "خوارج العصر"، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس.

وعرض الفيلم لقطات من خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والذي حذر فيه من تفاهم ظاهرة الإرهاب على العالم، مطالبا بضرورة تجفيف منابعه، كما تطرق إلى منهج التيارات الإرهابية الذين يحرضون على تكفير المجتمعات وإشاعة الأكاذيب وبث الخوف والرعب والفوضى.

وشدد الفيلم على الموقف المصري من الإرهاب، وعلى تحذير مصر المتكرر من هذه الظاهرة التي تهدد العالم وضرورة استئصال هذه الأفكار لأنها تتحول إلى هدم لمظاهر الحضارة بجهل ظلامي أسود، وقتل للمدنيين بدون جريرة ارتكبوها.

كما عرض الفيلم بعض المشاهد لعدد من الدول التي تسبب الإرهاب في ترويع أهلها وتخريب حضارتها ونهب مقدراتها.

يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.