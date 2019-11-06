وزيرة الصحة: التدريب والتعليم الطبي ضمن أولويات القيادة السياسية

كتب - أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ضرورة الارتقاء بمستوى التعليم الطبي المهني في مصر؛ خاصةً في ظل ما تشهده مصر حاليًا من طفرة طبية أشادت بها المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، مشددةً على أن التدريب المستمر للأطباء والفريق الطبي يأتي ضمن أولويات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممثل كلية طب جامعة هارفارد عقب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المقر الجديد للزمالة المصرية".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن البرنامج التدريبي، يتضمن نوعين من التدريب الأول إعداد مدربين لأطباء الزمالة المصرية بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، وتضم الدفعة الأولى 200 مدرب، وتستمر لمدة 9 أشهر، على أن تبدأ الدفعة الأولى بالتدريب في ديسمبر المقبل، والآخر يتضمن التدريب في مجال الأبحاث الإكلينكية لأطباء وزارة الصحة والسكان.

وأشادت زايد، بالتعاون المثمر بين الوزارة وجامعة هارفارد، مؤكدةً أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم للزمالة المصرية من برامج تدريبية لرفع كفاءتهم الطبية المهنية، لافتة إلى أن التعاون سيستمر لمدة 3 سنوات، ومشددة على أهمية وضرورة البحث العلمي كجزء من برامج التدريب.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، كشفت وزيرة الصحة عن الاستعداد لإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الفشل الكلوي تحت مظلة "100 مليون صحة"، وفقًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، مشيرةً إلى مضي الوزارة في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لوضع الخطة التنفيذية للمبادرة، لتنفيذها على غرار مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وفيما يخص المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، قالت وزيرة الصحة "إننا نتحرك بخطى أسرع من الجدول الزمني المقرر، بهدف شمول كافة المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الجديد"، حيث تم إطلاق المنظومة بمحافظة بورسعيد، وجاري تمهيد المنشآت الطبية، وتسجيل المواطنين بـ5 محافظات أخري وهي (الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، السويس) في إطار تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة، وسيتم التشغيل التجريبي لمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء في مارس 2020، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، على أن يتم استكمال باقي محافظات المرحلة الأولي قبل انتهاء عام 2020.

كما أشارت الدكتورة هالة زايد، إلى النجاح الكبير الذي تحققه مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس "سي"، حيث تلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان خطاب شكر من الحكومة التشادية على ما قدمته مصر، في مسح وعلاج مواطني دولة تشاد، حيث تم إنشاء 11 مركزًا لمسح وعلاج فيروسي (سي وبي) بتشاد، إضافةً إلى العديد من المراكز التي تم افتتاحها بدولة جنوب السودان، موضحة أن المبادرة مستمرة وسيتم إطلاقها في دولتي إريتريا وأوغندا خلال الأيام القليلة القادمة، لافتةً إلى استكمال المبادرة الرئاسية في عدد من الدول الإفريقية الصديقة.