دهستهم شاحنة.. بالأسماء والمحافظات.. 5 مصريين لقوا مصرعهم بالكويت

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، متابعة وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبوحليفة بالأحمدي بدولة الكويت، بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث، فضلًا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية ومتابعة مستحقاتهم المالية لدى الشركة التي يعملون بها.

وقالت القوى العاملة، في بيان، اليوم الأربعاء: "تلقى الوزير تقريرًا عاجلًا عبر المستشار العمالي أحمد يوسف، أشار فيه إلى أن الحادث وقع اليوم أثناء توجه ميكروباص شركة (تشيد الجزيرة رقم 94375/7) إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملًا".

وأوضح المستشار العمالي، أنه في أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، وأثناء تغيير العجلة اصطدمت شاحنة نقل مياه "تنكر" بالعمال ودهستهم، ونتج عنه وفاة 5 عمال مصريين هم (محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط - جمال سليم عبيد رسلان، من قنا - مكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة - أحمد عبداللاه حسن عبد اللاه، من سوهاج - حمادة عبداللطيف شرقاوي عبداللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج".

وبتابع مكتب التمثيل العمالي حاليًا إجراءات الطب الشرعي، فضلًا عن نقل الجثامين لأرض الوطن، كما يبحث تعويضاتهم ومستحقاتهم.