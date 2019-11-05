  • عاجل:مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة في الشهور الثلاثة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    البابا تواضروس يرحب بوفد رؤساء أديرة روسيا

    09:32 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    البابا تواضروس يرحب بوفد رؤساء أديرة روسيا

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة - أ ش أ:

    رحب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بوفد رؤساء الأديرة في روسيا في أعقاب زيارة الأديرة القبطية والأماكن الأثرية العديدة.

    وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الوفد الروسي، الذي يزور مصر حالياً، عبر عن محبته وتأثره بمشاعر الود والحب من جانب كل المصريين.

    وأضاف أنه في نهاية الزيارة قدم البابا تواضروس للوفد الروسي بعض الهدايا التذكارية مع التقاط الصور الفوتوغرافية.

    وكان البابا افتتح اليوم مؤتمر مبادرة لوزان مع الكنائس الأرثوذكسية والذي يعقد للمرة الأولى في مصر في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

    ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام تحت الرئاسة المشتركة بين نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والسيدة ليزلي دول من الجانب الإنجيلي.

    هذا المحتوى من

    البابا تواضروس الثاني روسيا الأديرة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

    الخبر التالى:

    السياحة تفوز بجائزة "الريادة الدولية" بفعاليات بورصة لندن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان