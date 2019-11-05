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    "الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات

    08:55 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    "الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات

    برج كهرباء

    القاهرة - أ ش أ:

    ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الاثنين، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الثلاثاء، 24 ألفا و700 ميجاوات مقابل نفس الحمل، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 16 ألفا و945 ميجاوات.

    وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

    وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

    ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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