وزير الزراعة يلتقي فريق التفتيش الدولي من هيئة الاعتماد الفنلندية

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فريق التفتيش الدولي التابع لهيئة الاعتماد الفنلندية التابعة للاتحاد الأوروبي "FINAS" المانحة لشهادة الاعتماد الدولي للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، طبقا لمواصفة الأيزو 17025.

يأتي هذا اللقاء في إطار دعم أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال إجراء أعمال التقييم السنوي وتجديد شهادة الاعتماد الدولية للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في كافة مجالات تخصصه (متبقيات المبيدات ، الميكروبيولوجي، مضافات الأغذية والأفلاتوكسين، العقاقير البيطرية، العناصر الثقيلة، الدايوكسينات)، طبقا للمواصفة الجديدة (17025:2017) حتى عام 2021.

حضر اللقاء الدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وجدير بالذكر أنه تم اختيار المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية كمعمل مرجعي ومركز تميز في مجال سلامة الغذاء للاتحاد الإفريقي في مجال تحليل متبقيات المبيدات وملوثات العناصر الثقيلة في الأغذية والأعلاف.