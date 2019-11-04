النواب يقر موارد المتحف الكبير... وعبدالعال يوجه رسالة لمستشاري الحكومة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، علي موارد هيئة المتحف المصري، من الخزانة والقروض والمنح وعوائد الاستثمار.

جاء ذلك في الجلسة العامة الاثنين، حيث طالبت النائب سحر طلعت مصطفي، بحذف الفقرة السابعة من الموارد، الخاصة بأي موارد أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، خاصة أنه غير واضحة ومعرفة، ومن ثم اتفق معه رئيس مجلس النواب، ووزير الآثار خالد العناني.

وجاءت المادة بعد التعديل، حيث تتكون موارد هيئة المتحف من ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، والقروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والاعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقابل أداء الاعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، حصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم الزيارة.

وعقب رئيس المجلس عقب الموافقة بالتأكيد على أن مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة به الكثير من الصياغات غير المنضبطة قائلا: "مش عارف فيه مشكلة في مستشارين الحكومة ولا إيه".​