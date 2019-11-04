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اليوم.. النواب يناقش بيان الحكومة حول فرض حالة الطوارئ

12:45 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
اليوم.. النواب يناقش بيان الحكومة حول فرض حالة الطوارئ

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تناقش اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.

ومن المنتظر أن يعرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة، حيث تضمن بيان رئيس الوزراء أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال إرهابية ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين في زعزعة استقرار مصر، مؤكداً أن هذا لن يكون ولن يتم على أية قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه التهديدات لأمن مصر القومي، تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.​

مجلس النواب فرض حالة الطوارئ رئيس مجلس الوزراء

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