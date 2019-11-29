مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"

كتب- أسامة علي:

فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة، بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتًا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت.

وأهدى وزير النقل، الفوز للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم، مشيرًا إلى أن الفوز يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر جميع جهود وزارتا النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة).

وقال الفريق كامل الوزير: "هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في جميع المجالات".

وأضاف: "تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبرى بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جفرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم".