أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

50‎% تخفيضًا في تذاكر "مصر للطيران" على الرحلات الدولية.. اليوم

12:02 ص الجمعة 29 نوفمبر 2019
50‎% تخفيضًا في تذاكر "مصر للطيران" على الرحلات الدولية.. اليوم

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، تخفيضًا بنسبة 50 % على أسعار تذاكر الدرجة السياحية على رحلاتها الدولية.

وذكرت مصادر مطلعة بالشركة، أنه يمكن للركاب الاستفادة بالتخفيض حتى الدقيقة الأخيرة من اليوم الجمعة، والذي يأتي تزامنًا مع موسم العروض والتخفيضات في الجمعة الأخيرة لشهر نوفمبر من كل عام.

وأوضحت المصادر، أنه يمكن للركاب حجز تذاكرهم المخفضة ومعرفة الشروط والأحكام الخاصة بكل تذكرة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com، أو مكاتب المبيعات علي مستوي الجمهورية أو مركز الاتصالات 1717.

شركة مصر للطيران الرحلات الدولية

الخبر التالى:

براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 8 آلاف فرصة عمل (تفاصيل)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان